Caen. Vivre la magie de Noël à quelques jours du réveillon

Avant d'ouvrir les cadeaux sous le sapin le soir du réveillon ou le matin de Noël, la Ville de Caen organise plusieurs rendez-vous pour faire vivre aux habitantes et habitants les joies de ces fêtes de fin d'année. Au menu : des spectacles de rue, des contes de Noël pour enfants mais aussi les tant attendues rencontres avec celui qui rythme la magie des fêtes, le père Noël. De quoi satisfaire les petits et les grands.

Les D-Day Ladies chantent Noël

Après avoir égayé le centre-ville de Caen vendredi 17 décembre, les D-Day Ladies reviennent pour chanter Noël mercredi 21 et vendredi 23 décembre, de 15 à 18 heures. Munies de leur manteau de fourrure et de leur plus beau sourire, elles interpréteront au cœur du centre-ville les chants qui ravivent la magie annuelle des fêtes de fin d'année. D'habitude, à l'instar de la troisième édition du Fêno Normandie, les trois chanteuses enfilent des habits des années 40 pour interpréter des musiques jazz. En cette fin d'année, le thème ne pouvait être que Noël.

Des contes de Noël pour enfants

En parallèle des notes musicales des trois Ladies, mercredi 21 décembre, les Vitrines de Caen proposent de faire découvrir un conte de Noël aux enfants, de 15 à 18 heures, sur la place Bouchard de Caen. La bibliothèque Alexis-de-Tocqueville, elle, invite les enfants à partir de quatre ans à écouter des histoires de sorcières, d'elfes, de lutins et compagnie. Le rendez-vous est fixé les mercredis 21 et 28 décembre, à 16 heures. Et pour continuer la magie des fêtes, l'abbaye aux Dames accueillera mercredi 28 décembre, dès 10 h 30, les enfants âgés de 0 à 3 ans pour leur faire part de contes de Noël. Une matinée basée sur les sens, avec chansons et comptines.

Un spectacle son et lumière

Au-delà des oreilles, Noël, c'est aussi s'en prendre plein les yeux. Chaque soir, depuis le vendredi 16 décembre, Caen se teinte de rouge, de vert, de bleu, en bref : de couleurs. La place Saint-Sauveur accueille un spectacle son et lumière de 18 h 30 à 20 heures jusqu'au dimanche 1er janvier. L'idée est de mettre en avant sur les murs de la place la fabrique des jouets, avant qu'ils ne soient distribués à tous les enfants. Une projection féerique qui plonge aux côtés des lutins et des rennes du tant attendu père Noël. Ce spectacle, en boucle toutes les 30 minutes, est proposé par We are Kraft.

Rencontrer le père Noël avant le jour J

Avant qu'il ne descende du ciel pour une nuit direction le pied des sapins des enfants, le père Noël rendra visite aux Caennaises et Caennais. Il sera présent mercredi 21 décembre, de 15 à 18 heures, dans les rues de Caen. Mais aussi vendredi 23 décembre à 19 heures, place de la République, avant de préparer sa grande tournée direction : le monde entier !

Pratique. Programme complet en ces fêtes de fin d'année à retrouver sur caenlamer-tourisme.fr. Plus d'informations : 06 03 86 84 26.