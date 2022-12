Gastronomie. Mets, vins... Quelques astuces de chefs rouennais

Éric Autin, chef cuisinier

à l'Incontournable

Il est installé depuis six mois

place du Vieux-Marché à Rouen.

Il nous a aimablement ouvert

les portes de son restaurant.

Lui aussi propose un repas de Noël pour le réveillon, mais également pour la Saint-Sylvestre. Des menus pas forcément à la portée de toutes les bourses. Conscient des difficultés financières que peuvent rencontrer ses clients parfois, le chef rouennais invite les amateurs de gastronomie à cuisiner eux-mêmes. Sur sa carte, les classiques foies gras et coquilles Saint-Jacques, et en plat principal un quasi de veau fondant à l'émulsion de crustacés. Des plats que l'on peut refaire, d'après le cuisinier. "Oui, je dirais que c'est possible, forcément un peu moins travaillés… Le foie gras, par exemple, on peut le faire chez soi."

C'est simple, "on achète un lobe de foie gras cru, idéalement dénervé, ensuite on fait une marinade, soit cognac et porto avec sel et poivre, ou alors un peu de cinq épices ou bien, comme moi, vous pouvez faire une marinade à base de chicorée en ajoutant un peu de miel pour le côté sucré, et on va l'assaisonner avec du poivre de Kampot". Laissez mariner quelques heures dans un plat recouvert de film plastique puis mettez-le au four. "Il faut que ça atteigne environ 70 degrés à cœur, donc mettre 100 degrés sur le four et laissez cuire 22 à 25 minutes, ensuite on laisse reposer un petit quart d'heure et enfin, on moule", poursuit Éric Autin. La cuisson est primordiale dans cet exercice. "Moi, je l'aime bien un peu rosé, s'il cuit trop, il va dégager beaucoup de graisse donc il va y avoir de la perte."