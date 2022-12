Eure. Une voiture percute un véhicule de la Dirno, une femme de 69 ans tuée

Le verglas serait en cause, selon les sapeurs-pompiers de l'Eure. Les pluies verglaçantes ont frappé la Normandie de façon soudaine, dimanche 18 décembre. Dans l'Eure à Acquigny, c'est ce qui aurait fait perdre le contrôle au conducteur d'une voiture sur la RN154, dans le sens Nonancourt vers l'A13 aux alentours de 17 heures. Le véhicule est venu percuter une camionnette de la Dirno en stationnement.

Une personne tuée et trois blessées légèrement

Une femme de 69 ans a été tuée dans le choc. À bord de la voiture, trois autres personnes, deux femmes de 21 et 39 ans et un homme de 39 ans, ont été plus légèrement blessées. Elles ont été évacuées vers les urgences d'Évreux.