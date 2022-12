Le Havre. Les supporters fair-play après France-Argentine

Il lui manquait un trophée à son palmarès : c'est donc Lionel Messi qui a soulevé la Coupe du monde, dimanche 18 décembre, avec l'Argentine, au terme d'un match fou. Il aura fallu trois buts partout après prolongation et une séance de tirs au but pour départager les Bleus et l'Albiceleste.

Au Havre, de nombreux bars ont ouvert spécialement pour diffuser cette finale au Qatar, le suspense fut à son comble.

Un match plein de suspense Impossible de lire le son.

Moins décisif face à l'Angleterre et au Maroc, Kylian Mbappé a une nouvelle fois été le maillon fort de l'équipe de France, alignant un but, deux penalties et un tir au but à l'issue de la prolongation. Mais ce n'est pas le seul joueur "chouchou" des supporters.

Il fallait se serrer pour trouver une petite place dans les bars et suivre l'épopée de l'équipe de France.

Les joueurs qui vous ont marqué Impossible de lire le son.

Pour de nouvelles émotions, rendez-vous dans quatre ans en Amérique du Nord, pour une coupe du monde 2026 organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada.