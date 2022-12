Météo . Quatre départements normands en vigilance "Grand froid"

Il va faire froid. Très froid sur la Normandie pour le premier week-end des vacances de Noël.

Seine-Maritime, Eure, Orne et Calvados sont placés en vigilance jaune "Grand froid" depuis l'après-midi du samedi 17 décembre. Les températures vont descendre largement en dessous de 0 dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 décembre, avec -7°C annoncé à Verneuil-sur-Avre, -5°C à Alençon, -3°C à Caen ou -2°C au Havre.

Le froid intense dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 décembre. - Météo France

Dimanche 18 décembre, c'est l'ensemble des départements normands qui est placé en vigilance jaune par Météo France. La Seine-Maritime, l'Eure, le Calvados et l'Orne le sont pour "Grand froid" et "Neige verglas". La Manche l'est également pour "Vent", "Pluie inondation" et "Neige verglas". C'est dans l'après-midi que l'épisode pourrait être le plus gênant avec des phénomènes de pluies verglaçantes possibles localement. Les températures vont remonter petit à petit pour atteindre de -1 à 9 degrés en Normandie au meilleur de la journée.

De la pluie, parfois verglaçante au programme du dimanche 18 décembre. - Météo France