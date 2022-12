Beauchêne. Illuminations : "C'est magnifique, on ne voit ça nulle part"

A l'approche des fêtes de fin d'année, la colline de Beauchêne, commune de moins de 300 habitants, brille de mille feux. Digne d'un conte de fées, la butte illuminée sur laquelle est perchée l'église éblouit les visiteurs. Depuis 1986, le village se pare de nombreuses guirlandes lumineuses pour le plaisir de ses habitants et du public. Autre fierté de la commune : la crèche à l'intérieur de l'église.

Le spectacle, coûte que coûte

Les restrictions liées au coût de l'électricité n'auront pas eu raison de la féerie de Beauchêne. Pour faire face à la hausse des prix, la durée des illuminations a été réduite. Auparavant allumées jusqu'à minuit, les guirlandes sont éteintes à 23 h cette année. Durant la semaine et hors vacances scolaires, la colline redevient sombre dès 22 h. Les illuminations ont lieu jusqu'au 2 janvier.

Ecoutez ici : Joseph Besnard, comité des fêtes Impossible de lire le son.

Un concert est organisé au sein de l'église ce samedi 17 décembre à 20 h. L'harmonie de Saint-Cornier et les trompes de chasse du "Rallye Saint-Michel" feront vibrer leurs instruments. Ce concert permettra de financer une partie des 800 ampoules LED qui font scintiller l'église. Pour les illuminations entre 300 et 400 branchements sont nécessaires. Le coût de cette magie de Noël revient chaque année à 10 000 € pour la commune.

La brioche du boulanger : le joyau de la commune

Les illuminations sont financées depuis près de dix ans par la vente des brioches faites par le boulanger. Cette pépite locale est carrément cuite au four à bois, pour le plus grand plaisir des visiteurs qui, en plus de se régaler, participent à faire perdurer cette tradition de fête. Les brioches ont tellement de succès, "qu'il en manque tous les jours", selon Jacques Besnard, du comité des fêtes.