Place du commerce. De nouvelles enseignes caennaises ont ouvert

La rédaction de Tendance Ouest vous apporte tous les détails sur ces nouveaux commerces.

Concept store, cosmétique et restaurant

Il s'agit d'une vraie reconversion professionnelle pour le gérant du nouveau concept store The Gentlemen's Club ayant ouvert le 1er décembre, rue Caponière. "Je voulais réunir dans ce commerce toutes mes passions et c'est plutôt réussi. Mon goût pour la décoration et les objets industriels, les soins esthétiques et le tatouage", explique Thomas Deurieu. La nouvelle boutique Avril Cosmétique était quant à elle très attendue à Caen puisque dès son ouverture, les clients se sont rués sur les produits de la marque. "Nous sommes ravis de ce succès pour ce 52e magasin ouvert en France !", s'exclame la responsable, Julie Storez. Enfin pour le restaurant le Café du Théâtre, c'est une deuxième jeunesse retrouvée après un mois de travaux. "Nous souhaitions redonner à notre restaurant un coup de jeune et les clients sont ravis du résultat", assure Isabelle Le Masson, la gérante.