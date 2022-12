Manche. Maîtres laitiers du Cotentin : Jean-François Fortin va quitter ses fonctions

L'heure de la retraite a sonné ! Jean-François Fortin quittera ses fonctions de directeur général du groupe Les Maîtres Laitiers du Cotentin, et la présidence de sa holding de distribution France Frais, samedi 31 décembre, annonce le groupe ce jeudi 15 décembre.

Un groupe ayant grandi d'année en année

À son arrivée en 1978, l'entreprise collectait 30 millions de litres de lait et réalisait un chiffre d'affaires de 350 millions de francs (soit 53 millions d'euros). Aujourd'hui, le groupe produit, collecte et transforme 470 millions de litres de lait et totalise deux milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec entre autres près de 1 200 producteurs de lait et plus de 5 000 collaborateurs, répartis au sein de six sites de production (Sottevast, Valognes, Méautis et Lessay dans la Manche, Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne, et Toulouse en Haute-Garonne).

Jean-François Fortin a toujours cherché à compléter l'activité de transformation au profit des grands distributeurs Français et européens. "La croissance s'accélère dans les années 2000 pour constituer le réseau France Frais, leader français aujourd'hui de la distribution de produits frais", confie la direction. Pour rappel, Jean-François Fortin a aussi été président du Stade Malherbe de Caen de 2003 à 2018.