Soirées pop-corn. Le top 10 des films de Noël à voir absolument (deuxième partie)

6. Le pôle express

Le Père Noël existe-t-il ? En cette veille de Noël, un jeune garçon n'en est plus très sûr ! Mais il va passer une nuit pas comme les autres, à bord du Pôle Express, un train qui se dirige tout droit vers le pôle Nord.

Robert Zemeckis (2004) disponible sur Netflix

7. Maman, j'ai raté l'avion

Cette année, la famille McCallister a choisi de passer Noël à Paris. Mais une fois dans l'avion, les parents s'aperçoivent qu'ils ont oublié chez eux le petit dernier, Kevin, âgé de seulement huit ans. Kevin ne se plaint pas d'avoir toute la maison pour lui seul, jusqu'au moment où il se rend compte qu'il va devoir déjouer les plans de deux malfaiteurs, venus cambrioler sa maison...

Chris Columbus (1990) à voir sur Disney+

Maman, j'ai encore raté l'avion

Cette fois, les McCallister décident de passer Noël à Miami. Ils n'oublient pas de prendre Kevin. Mais ce dernier va s'éclipser pour acheter des piles pour son walkman. Il ne retrouve plus sa famille et s'embarque par mégarde pour New York…

Chris Columbus (1992) disponible sur Disney +

8. Klaus

Jesper, le pire élève de son école, est envoyé en mission sur une île enneigée, au nord du Cercle arctique. Les habitants ne se parlent presque jamais et entretiennent de très mauvaises relations. Alors que Jesper est sur le point d'abandonner, il trouve une alliée, Alva, l'institutrice de l'île, et fait la connaissance de Klaus, un mystérieux menuisier qui vit seul dans son chalet.

Sergio Pablos (2019) disponible sur Netflix

9. Le Père Noël

Antoine, six ans, n'a qu'une idée en tête : rencontrer le père Noël et faire un tour de traîneau avec lui dans les étoiles. Quand celui-ci tombe comme par magie sur son balcon, Antoine est trop émerveillé pour voir en ce père Noël, un cambrioleur déguisé, qui dérobe les bijoux dans les appartements des beaux quartiers.

Alexandre Coffre (2014) disponible sur Amazon Prime Video

10. Santa & Cie

Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps. C'est un coup dur pour le Père Noël… Il n'a pas le choix, il doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un remède.

Alain Chabat (2017) à suivre sur myCANAL

Et vous, quels sont vos films de Noël préférés ?