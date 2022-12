[Mondial-2022] Le Havre. La qualification en finale, fêtée comme il se doit

Dès la fin de la demi-finale de la Coupe du monde qui opposait l'équipe de France à celle du Maroc, les rues de l'hyper centre-ville du Havre se sont de nouveau remplies des supporters qui suivaient le match dans les bars avoisinants, vite rejoints par des voisins et des automobilistes en mal de joie plus collective. Ce que les supporters appréciaient par dessus tout avec les voitures, c'était de les secouer dans tous les sens, et de grimper dessus. Pourtant la police cherchait à empêcher les automobilistes d'accéder en masse à la zone festive. Les bus qui passaient rue de Paris, recevaient une haie d'honneur et devaient se frayer un passage entre les drapeaux brandis par les supporters surexcités.

L'ambiance était bien chaude, très mixte, festive et surtout bon enfant. Ce n'est pas un "petit" zéro degré au thermomètre qui allait gâcher la fête.

Ce qui est bien dans une ville portuaire, c'est qu'il y a un stock inépuisable de fusées de détresse, sans oublier les feux d'artifice à gogo, très esthétiques avec les bâtiments avoisinants. Pour le photographe Werner Le Doare, croisé sur place et qui avait vécu la fin de la rencontre du quart de finale, c'était "différent, plus festif, plus désorganisé et plus étendu".

Sortie des bars à la fin du match.

Une grande majorité des fêtards sont repartis assez vite, boulot, mais surtout cours, partiels et révisions obligent. Les étudiants fournissaient le gros des effectifs dont beaucoup d'étrangers Erasmus. On ne risquait pas d'oublier la masse de lycéens et collégiens très remuants et motivés. Tous rêvent de vivre la folie de ramener une nouvelle coupe du monde et d'en profiter à fond. L'après-finale sera torride, quel que soit le résultat.

Rendez-vous dimanche à 16 heures pour la finale contre l'Argentine.