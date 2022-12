Calvados. La vente et l'utilisation de feux d'artifices interdites

En raison de la Coupe du Monde et principalement de la finale, le préfet du Calvados interdit dès mercredi 14 décembre l'utilisation et la vente d'artifices. Cette mesure départementale prendra fin ce lundi 19 décembre, soit le lendemain de la finale dans laquelle jouera l'Argentine, et possiblement la France. La raison ? Empêcher les accidents et les atteintes aux biens et aux personnes. L'Orne a également pris cette mesure, en allant plus loin, interdisant même la consommation d'alcool sur le domaine public et les ventes à emporter.