Près de Rouen . Ivre et sans permis, il s'encastre dans une voiture puis prend la fuite

La liste des motifs de sa garde à vue est plutôt longue : conduite en état d'ivresse, accident matériel, conduite sans permis et délit de fuite.

Un homme de 21 ans a été interpellé, mercredi 14 décembre peu avant 5 h du matin au Petit-Quevilly. Un peu plus tôt, il a percuté avec son véhicule une camionnette en stationnement, allée Paul-Gauguin, avant de prendre la fuite.

Il roulait ivre et sans permis

À leur arrivée sur place, les policiers constatent les dégâts et repèrent au sol des débris provenant d'une voiture orange ainsi qu'un rétroviseur au sol, indique une source policière. Quelques instants plus tard, lors de recherche dans le quartier, ils croisent ce véhicule orange accidenté et sans rétroviseur et interpellent son conducteur : l'homme de 21 ans n'a pas le permis et est ivre avec 1,74 g d'alcool par litre de sang. Il a été immédiatement placé en garde à vue.