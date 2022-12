Manche. Deux phoques relâchés  en baie du Mont-Saint-Michel

Deux phoques veau marin ont été relâchés, lundi 13 décembre, au Mont-Saint-Michel. Les deux animaux s'y étaient échoués en août 2021. Agés de 3 mois environ, ils avaient été abandonnés par leur mère, à cause de l'action humaine. Les animaux très maigres et affaiblis, ont été pris en charge par l'Association de conservation des mammifères et oiseaux marins (ACMOM) de l'Océanopolis de Brest.

Les animaux retrouvent leur milieu naturel. - EPIC Mont-Saint-Michel

Une fois rétablis et pucés, ils ont pu retrouver leur milieu naturel, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Cette dernière accueille une colonie d'une centaine d'individus de ces animaux marins.