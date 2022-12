Le Havre. Une nouvelle école dans le quartier de l'Eure

Lors du conseil municipal du lundi 12 décembre, les élus du Havre ont acté la création d'un nouveau groupe scolaire dans le quartier de l'Eure. Cette école doit permettre de faire face à l'arrivée de nouveaux habitants dans ce quartier qui connaît une forte dynamique d'expansion.

Pour Édouard Philippe, maire du Havre, "le renouvellement urbain réalisé depuis près de 20 ans dans les quartiers sud, offre un cadre de vie plus agréable, qui rend le quartier plus dynamique et plus attractif. Ce nouveau groupe scolaire contribuera à réduire la pression sur les écoles actuelles tout en facilitant l'installation de nouvelles familles."

Anticiper les besoins des futurs habitants

Entre 2008 et 2018 la population du quartier de l'Eure a augmenté de 25 %. Pour anticiper les besoins liés à l'implantation de nouvelles familles, la Ville souhaite réaliser un nouvel équipement scolaire au sud des Magasins généraux, sur un terrain, actuellement à usage de parking, donnant sur la rue Ferrer.

Le Conseil municipal a ainsi voté une délibération qui autorise le lancement d'un concours de maîtrise d'œuvre qui sera suivi par l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre négocié avec le lauréat du concours. L'offre retenue devrait être présentée au conseil municipal fin 2023, pour une livraison attendue à la rentrée 2027.

Un quartier en pleine mutation

Les quartiers sud connaissent une profonde transformation depuis une vingtaine d'années (réhabilitation de plusieurs îlots du secteur Saint-Nicolas avec la création de plus de 1 200 logements, bureaux et locaux commerciaux, nombreux établissements d'enseignement supérieur et des entreprises).

Les projets de renouvellement urbain se poursuivent, notamment avec les chantiers du quartier Dumont d'Urville qui accueilleront prochainement 400 nouveaux logements, une maison médicale, des logements étudiants ainsi qu'un EHPAD de 120 chambres. La création d'un parc sportif remplacera, en 2024, les immeubles Alcéane dits Chicago. Enfin, les quartiers sud seront traversés en 2027 par une nouvelle ligne de tramway qui viendra renforcer leur attractivité.