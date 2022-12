Bolbec. Un habitant écope de 18 mois de prison pour des faits de violences sur son frère

L'affaire remonte au mercredi 7 décembre dernier. Un homme de 43 ans, résidant à Bolbec, connu pour être violent et consommateur de stupéfiants, est placé en garde à vue, pour des violences avec arme blanche, commises sur son frère.

À l'issue de la garde à vue, le quadragénaire est interné en psychiatrie au centre hospitalier Pierre Janet au Havre. Il ressort deux jours plus tard et est à nouveau placé en garde à vue prolongée jusqu'au 11 décembre, pour les faits du 7 décembre mais aussi sur une série de violences commises à la fois sur les forces de l'ordre de police secours, les soignants de l'hôpital et des violences aggravés sur les enquêteurs chargés des investigations, à la suite de son interpellation.

Le lendemain il est jugé en comparution immédiate au tribunal judiciaire du Havre et écope de 18 mois de prison ferme pour l'ensemble.