Rouen-CRIJ : partenariat renforcé

Fin 2013, le CRIJ élira domicile au Hangar 9, en cours de réaménagement. Un acte fort pour une structure qui a noué dès 2008 des liens forts avec l'équipe de Valérie Fourneyron. Née en 1977 à Rouen, le CRIJ de Haute-Normandie se veut être l'acteur central de la vie étudiante rouennaise. "Nous sommes déterminés depuis 2008 à mieux intégrer la vie étudiante, a exprimé Valérie Fourneyron, lors de la signature de ce partenariat très symbolique. Rouen compte 45 000 étudiants, mais n'a pas l'image d'une grande ville étudiante. Il y a un retard manifeste que nous sommes en train de combler".

Augmentation du nombre de logements étudiants sociaux, naissance du festival des Zazimuts en 2008, forum jobs, création d'un guide pratique à l'attention des étudiants en 2011, etc. Le CRIJ et Rouen veulent montrer que les choses bougent. L'installation dans le Hangar 9, près de l'espace des Marégraphes, rive droite, sera "un nouveau cap franchi", permettant à terme "une meilleure visibilité", dans "un quartier en pleine mutation". Le CRIJ cohabitera avec la galerie photos du Pôle image et une bibliothèque.