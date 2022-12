Votre horoscope signe par signe du vendredi 16 décembre

Bélier

Aujourd'hui, vous vous sentez disponible et vous avez soif de vous amuser. vous verrez la vie en rose et vous partagerez joyeusement votre bonne humeur avec votre entourage



Taureau

Maintenant que la stabilité fait partie de votre quotidien, vous commencez à établir quelques plans pour le futur.



Gémeaux

Vous profitez d'une agréable ambiance pour relâcher la pression et vous retrouvez votre âme d'enfant pour planifier de joyeux moments



Cancer

Le regard de votre partenaire vous remplit de fierté, le moment est venu de parler de vos projets les plus importants et de faire le point à deux.



Lion

Si vous êtes en couple, c'est le moment de prendre d'importantes décisions, si vous êtes célibataire, vous pourriez ne pas le rester.



Vierge

Les projets un peu flous mériteraient d'être bien examinés. Cherchez activement des personnes-ressources, vous les trouverez.



Balance

Aujourd'hui, vous faites passer votre vie familiale avant votre vie amoureuse car une personne de votre entourage n'a pas le moral



Scorpion

En cette journée, l'imprévu sera très favorable à l'évolution de vos projets financiers. Tendez bien l'oreille !



Sagittaire

Ne vous impatientez pas si le rythme ne nous convient pas. Ne vous agacez pas si les autres ne partagent pas vos opinions. Montrez-vous patient !



Capricorne

Face au climat actuel, éloignez-vous le plus possible des discussions agitées, ne prenez pas parti et évitez de vous lancer dans des actions irréfléchies.



Verseau

Modérer vos paroles et vos actes vous est recommandé pour éviter d'éventuelles déconvenues. Prenez du recul face aux événements du moment.



Poissons

Si vous gardez le sens de la mesure et veillez à ne pas vous laisser envahir, vous allez tirer votre épingle du jeu avec brio.