Le Havre. Amina Zidani sur le ring pour une ceinture internationale

La Don't panik Team, club de boxe anglaise, organise le samedi 17 décembre un gala de boxe à l'espace Simone Veil du Havre. Composé de huit combats amateurs, ce gala mettra aux prises des boxeurs du club et des boxeurs de Rouen. Les compétiteurs auront tous un niveau différent, certains feront leurs premiers pas sur le ring, d'autres pour confirmer leurs compétences acquises sur ces dernières années.

À cela s'ajoute la tête d'affiche, la Havraise Amina Zidani (3 victoires, 0 défaite), sextuple championne de France, qui affrontera pour son quatrième combat professionnel la Serbe Nina Pavlovic (7 victoires, 4 défaites, un nul). "Elle revient sur ses terres en Normandie pour une ceinture internationale WBC francophone", précise Nahim Zaouiche, coach au sein du club. Pour lui, "Amina est le fer de lance du club depuis son premier sacre de championne de France en 2017, c'est elle qui a réussi à briller au haut niveau".

Avec ce gala, le club espère donner envie aux Normands de venir tester la boxe anglaise. Le club veut créer des liens sociaux et des échanges dans les associations telles que la leur. "C'est ce que nous faisons au quotidien", estime Abdelwahab "Doudou" Zaouiche, coach et père de Nahim Zaouiche.

Créée en 2009 par le rappeur havrais Médine et son frère Nahim, l'association a su faire parler d'elle petit à petit. En 2012, face à l'afflux d'adhérents, l'association devient un club. Elle s'est donc affiliée à la fédération française de boxe, ce qui a permis de licencier ses adhérents et faire des compétitions. Neuf ans après son premier combat, le club espère voir Amina Zidani aux Jeux Olympiques de 2024, l'an prochain.

Un maître-mot : le respect

La Don't panik Team a aussi pour vocation de combattre toutes les injustices sociales. "Le maître mot du club est le respect mutuel, malgré les différences", indiquent ses fondateurs. Nahim Zaouiche rappelle que l'objectif principal est "la lutte contre toute forme de discrimination". Il fait remarquer que le nom du club provient d'un titre chanté par Médine, Don't panik, issu de l'album Don't Panik Tape. "Dans ce morceau, Médine lutte contre la discrimination envers l'islam, un discours engagé. On ouvre la porte à toutes et tous et on travaille avec tout le monde de la même manière, avec la même énergie."