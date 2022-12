Rouen. Témoignages : dans la peau du père Noël

Christophe Lerebours,

un père Noël scientifique

Il y a quinze ans, il a créé sa société Kid Science à destination des enfants.

Il propose ses services pour des écoles, centres de loisirs et petites entreprises.



"Je fais des animations basées sur les sciences. Au moment des fêtes, je fais aussi des arbres de Noël pour les entreprises. Voici l'histoire : le père Noël part dans un pays où il fait froid et fait des expériences avec de la glace carbonique, un produit qui permet de faire de la fumée et des bulles géantes. Les enfants n'ont pas l'habitude de voir ça, c'est vraiment magique comme Noël et puis c'est impressionnant. En général, la science fascine les enfants.

À cette période de l'année, j'adapte mes spectacles en transformant le scientifique un peu fou en père Noël. Pour moi, c'est la même trame de scénario, le personnage que j'incarne est juste différent. Quand les enfants sont vraiment jeunes, pour eux, c'est un peu de la magie. Ils sont soit terrorisés soit fascinés mais bien souvent, l'œil des enfants est émerveillé par mes expériences. Mon but, c'est avant tout de faire plaisir aux enfants.

C'est une reconversion. Avant de créer Kid Science, j'étais dans la logistique et ça ne me plaisait plus alors j'ai repris la franchise Fun Science qui a été renommée Kid Science. J'ai trouvé que c'était sympa de proposer ce type de service. Je fais des expériences très simples qui sont à la fois ludiques et visuelles : faire des irruptions volcaniques, faire rentrer un œuf dans une bouteille ou gonfler un ballon sans souffler dedans."