Rouen. La grande aventure de Disney sur glace : un moment magique !

Inaugurée en 2018 aux Etats-Unis, cette nouvelle création Disney sur glace entame tout juste sa tournée européenne et fait étape à Rouen. C'est en compagnie d'Antoine Chaumeron, jeune et talentueux patineur normand, membre de l'équipe, que nous découvrons l'envers du décor.

Quels sont les univers Disney évoqués ?

"Les maîtres de cérémonie sont Minnie, Mickey, Donald, Dingo mais l'intrigue se focalise sur le personnage de la fée Clochette et du Capitaine Crochet. Clochette a été capturée, et pour la libérer, il faut faire le plein de magie. On aborde ainsi Coco, La reine des neiges, Toy Story ou encore La Petite Sirène pour remplir ce réservoir de magie. Plus d'une dizaine d'univers sont évoqués et les chorégraphies des patineurs magnifient les plus beaux thèmes musicaux. On me retrouvera par exemple en tant que compagnon de Christophe dans La Reine des neiges pour le tableau inspiré par le thème des moissonneurs de glace. Les décors, les costumes et les accessoires, très travaillés, contribuent à nous immerger pleinement dans la magie des Disney."

Comment avez-vous intégré l'équipe ?

"C'est une équipe très jeune : la moyenne d'âge est de 25 à 35 ans. Au total, nous sommes une soixantaine de patineurs mais le recrutement est très exigeant. Chaque année, de nouveaux venus intègrent la troupe. Pour les patineurs professionnels, ce spectacle est un véritable tremplin. Pour moi, participer à ce spectacle c'est aussi un réel accomplissement et une grande fierté car j'ai eu un parcours plutôt spécial. J'ai grandi à Louviers, à proximité immédiate de la patinoire qui a toujours exercé sur moi une grande fascination. J'ai commencé très tôt à pratiquer le patinage en freestyle puis j'ai cumulé les petits boulots avant de me faire remarquer pour mes performances postées sur les réseaux sociaux. C'est de cette façon que la compagnie m'a recruté ! Ma maman, qui m'a beaucoup soutenue, a même pu découvrir le spectacle à Chicago. Elle est très fière de la chance qui m'a été donnée."

Quelles sont les figures techniques ?

"C'est un spectacle vraiment virtuose. Nous avons tous des compétences à la fois différentes et complémentaires. Certains patineurs pratiquent un patinage artistique classique, d'autres la danse sur glace, mais nous avons aussi des numéros suspendus dignes de la tradition circassienne, notamment le duo de La Petite Sirène et du Prince Eric qui, pour moi, est le plus gracieux du spectacle. Le public est toujours ébloui par ce spectacle. En fait, il y a beaucoup à voir de façon simultanée, nous sommes parfois très nombreux sur la glace. Les figures sont aussi très techniques : sauts de rampe, salto arrière, triple boucle, ou triple piqué. Les numéros sont vraiment très audacieux et originaux. Je participe par exemple à celui de l'ouverture où j'arrive sur la glace avec un hoverboard !"

Pratique. Mardi 20 décembre à 20 h, mercredi 21 décembre à 14 h et à 17 h 30, Zénith de Rouen, 25 à 62 €. Plus d'informations sur : zenith-de-rouen.com