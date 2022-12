Stupéfiants. Saisies en série grâce à Roxy, chien héros des policiers de la Manche

Une recrue au poil ! Les policiers de Cherbourg ont mis fin à plusieurs trafics de stupéfiants entre le dimanche 27 novembre et le mardi 6 décembre grâce à Roxy, une femelle berger belge malinois de 16 kg âgée de deux ans.

Intervention dans un immeuble

Parmi les affaires, celle du lundi 28 novembre, à Equeurdreville-Hainneville. Les forces de l'ordre ont eu l'aide du chien dans un immeuble, l'animal s'étant arrêté sur une cave : "Des graines de cannabis ainsi que des emballages y étaient trouvés", indique vendredi 9 décembre la police de la Manche. Le propriétaire a reconnu détenir des produits stupéfiants dans son domicile. Au moins 180 grammes d'herbe de cannabis ainsi qu'une chambre de culture contenant sept pieds de cannabis ont été découverts. "La totalité du matériel et de la récolte ont été confisquées au mis en cause qui faisait l'objet d'une composition pénale et d'une amende de 500 euros", ajoutent les forces de l'ordre. Le même jour, Roxy s'était aussi arrêté devant la porte d'un logement dans lequel son occupant finissait de consommer un joint. "La perquisition réalisée permettait la découverte de huit grammes de résine de cannabis", affirment les policiers.

D'autres affaires menées

Dans les autres faits, mardi 6 décembre, Roxy, de passage sur un point de deal quartier des Provinces, à Cherbourg, a permis la découverte, dans un buisson, de 84 grammes de résine de cannabis. Dix jours plus tôt, 40 grammes de résine de cannabis et cinq grammes de cocaïne cachés sous le siège arrière d'un véhicule avaient aussi été retrouvés.