Place du commerce. Ils se sont installés près de Rouen

C'est une boutique en ligne qui propose des bougies artisanales et françaises. Le gérant valorise une production artisanale, le made in France et un design épuré.

"Notre identité repose sur la combinaison de plusieurs éléments. Toutes nos matières premières sont d'origines naturelles, une mèche en coton et des emballages biodégradables.", affirme Justin Avenel, fondateur de l'Atelier Jubin. Pour commander, rendez-vous sur www.atelierjubin.com.