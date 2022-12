En questions. Normandie : "On peut encore éviter les coupures d'électricité, si on se mobilise"

C'est la question du moment. Y aura-t-il des coupures de courant cet hiver ?

Nathalie Lemaître, déléguée régionale RTE pour la Normandie et l'Ile de France, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, fait le point sur la situation dans la région.

La Normandie est-elle à l'abri

des coupures ?

Le contexte est tendu cet hiver à cause de la crise en Ukraine qui réduit les possibilités d'importations de gaz. Un autre facteur est très français : la disponibilité historiquement basse du parc nucléaire. Il n'y a que 36 réacteurs en fonctionnement, ce qui est inhabituel. En Normandie, on produit beaucoup d'électricité. Dans d'autres régions, beaucoup moins. Notre rôle chez RTE est de transporter l'électricité sur l'ensemble du territoire. En cas de déséquilibre entre production et consommation, c'est l'ensemble des régions qui doivent se mobiliser. S'il devait y avoir des coupures, elles seraient réparties de façon équivalente sur l'ensemble des régions.

Comment fonctionnent l'application

et le site Ecowatt ?

J'invite tout le monde à télécharger cette application. Elle donne avec trois jours d'anticipation "la météo de l'électricité". Le risque est plus fort quand il fait froid. Quand on est en écowatt vert, il n'y a pas de tensions sur le réseau électrique. Si l'on passe en orange, il commence à y avoir une tension et on invite l'ensemble des consommateurs à réduire leur consommation d'électricité. Si l'on passe en écowatt rouge, c'est que l'on se prépare potentiellement à des coupures, programmées, de deux heures maximum, et tournantes. Ce que l'on veut bien dire, c'est que l'on peut quand même éviter ces coupures si l'on se mobilise pour réduire sa consommation sur les plages horaires 8h-13h et 18h-20h. Une réduction globale de 10 % de la consommation peut permettre d'éviter les coupures.

Quels sont les bons gestes en cas d'écowatt rouge ?

Ce qui est important, c'est de réduire la température du chauffage électrique. En baissant d'un degré, on réduit de 7 % la consommation d'électricité. On peut aussi éviter de recharger des appareils électriques sur ces plages horaires ou éviter d'utiliser des appareils électroménagers, comme les machines à laver, lave-vaisselle ou fours. Et puis, si dans chacun des foyers français, on éteint une ampoule, on réduit la consommation de 600 MW : c'est l'équivalent de la consommation de la Métropole de Rouen.