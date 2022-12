Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 10 décembre

Bélier

Il ne s'agit pas de tourner une page, mais bel et bien de la déchirer afin qu'elle quitte définitivement votre cahier. N'hésitez pas.

Taureau

Parce que vous ne réagissez pas à leurs différents propos, vos amis s'aperçoivent que vous ne les écoutez pas. Vous riez tant cela vous caractérise.

Gémeaux

Les remises en question au sein du couple vous concernent tous deux, vous devez accepter le principe des torts partagés. Nul n'est parfait.

Cancer

Le temps passe, le même schéma demeure : un ami a besoin de vos conseils, de votre aide, de… Jamais, il ne se préoccupe de savoir si vous allez bien.

Lion

Concentration, sérieux, efficacité, vous êtes au top ! Arrêtez de vous décourager à la moindre anicroche, ce n'est pas votre genre.

Vierge

À l'écoute de vos ressentis corporels, vous comprenez qu'un monde opère en vous et que vous avez le devoir de l'entendre et de prendre soin de lui.

Balance

Vous prenez conscience de certaines choses, aussi bien en amour, qu'au point de vue financier. Votre perspicacité conduit à la raison, vous vous retrouvez.

Scorpion

Une bonne ambiance s'installe, et vous débattez volontiers avec vos proches. Vous savez vous faire entendre quand vous en avez envie !

Sagittaire

Vous éprouvez un certain ras-le-bol, et prenez un plaisir évident à vous détendre et vous avez entièrement raison !

Capricorne

Cette journée pourrait bien mettre vos nerfs sous pression. Une situation inattendue vient redistribuer les cartes.

Verseau

Côté budget, ça se complique. Vous pensiez être sorti d'une situation de crise, mais voilà que des complications ressurgissent.

Poissons

En famille ou entre amis, vous êtes très souvent pudique et donc peu démonstratif avec les personnes que vous aimez. Soyez plus chaleureux.