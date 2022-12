Argentan. Les commerçants et l'Esat réalisent 1 600 colis de Noël distribués aux aînés

À Argentan, les anciens reçoivent un colis pour Noël. Mais si jusqu'à présent celui-ci était fourni par des entreprises souvent venues de loin, pour la première fois cette année, la mairie a confié la préparation de tous ces colis à la Fédération des commerçants de la ville. "Ce sont les commerçants locaux qui ont fourni tout ce qu'il y a dedans", explique Stéphane Réaubourg, président de ces Vitrines d'Argentan, qui précise que ce sont les travailleurs de l'Adapei qui ont rempli les cartons.

Ecoutez ici Stéphane Réaubourg: Impossible de lire le son.

Les délais étaient très courts, et c'est une dizaine de travailleurs de l'atelier protégé La Pommeraie d'Argentan qui ont procédé à la préparation de ces plus de mille six cents colis de Noël, ce qui n'était pas une mince affaire, mais "ça m'a bien plu, indique l'une d'elles, Lise Chartier. Ma collègue mettait une bouteille et un pâté dans le carton, moi je mettais un autre pâté et des pâtes de fruits".

Ecoutez ici Lise Chartier: Impossible de lire le son.

L'affaire a été rondement menée et finalement, mercredi 7 décembre à midi, "Tout était prêt", souligne Joseph Marceau, le directeur de l'Établissement d'aide par le travail (Esat).

Ecoutez ici Joseph Marceau: Impossible de lire le son.

Les palettes de ces colis de Noël ont quitté l'Esat, chargées dans un camion. "Les colis pourront être retirés jeudi 8 et vendredi 9 décembre, au Hall du Champ de foire d'Argentan", précise Stéphane Réaubourg. Déjà, tous les partenaires se disent prêts à relever à nouveau ce défi pour Noël 2023 !