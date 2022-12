Caen. Transition écologique, quel bilan pour la Ville ?

"Ce ne sont pas les événements récents qui ont fait accélérer les choses. La transition écologique est présente depuis longtemps à Caen, répond à une logique de bon sens et est progressive", affirme le maire Joël Bruneau en préambule. Ses adjoints Julie Calberg-Ellen, chargée de la transition écologique, et Nicolas Escach, chargé de la ville durable, ont présenté ce mercredi 7 décembre le bilan annuel des progrès effectués par la Ville en matière de développement durable.

Une ville plus cyclable

Entre 2013 et 2021, 48 kilomètres de pistes cyclables supplémentaires ont été érigés dans la ville aux cent clochers. Une excellente nouvelle pour les élus, qui se félicitent de la hausse du nombre de cyclistes présents chaque jour, "même quand la météo n'est pas clémente", selon Julie Calberg-Ellen. "Cela s'explique aussi par la hausse du prix du carburant", justifie le maire. Deux compteurs sont présents dans la ville et objectivent une vraie hausse de la fréquentation : +19 % pour l'avenue Albert Sorel, +17 % pour la promenade Sévigné.

En outre, le projet d'un périphérique à vélo, couvrant une boucle de 15 kilomètres et avancé actuellement d'un tiers, devrait bientôt s'étendre sur la partie nord de la ville. Pour faire face à cette "arrivée du vélo qui améliore la qualité de vie d'un espace", Nicolas Escach annonce qu'un nombre important d'arceaux vont être installés "dans l'hypercentre, à la gare, et à proximité des équipements tels que le Zénith ou le nouveau Palais des sports".

Une ville moins énergivore

Depuis 2014, 10 467 luminaires ont été remplacés par des LED, faisant baisser la consommation énergétique de 35 %. L'objectif est que la ville soit entièrement équipée de LED, alors que ce n'est pas encore le cas dans le centre historique par exemple. La facture énergétique de la Ville a évidemment augmenté ces derniers temps, "mais dans des proportions supportables, car nous avions fait des efforts avant, nous n'avons pas attendu la guerre en Ukraine", insiste Joël Bruneau.

Et même si "la meilleure énergie, c'est celle qui n'est pas consommée", dixit Nicolas Escach, la Ville entend prochainement doubler sa production d'énergie renouvelable grâce aux panneaux photovoltaïques. Ils seront présents en nombre au Quartier Lorge, mais également sur le toit du futur Palais des sports.

Une ville plus verte

Comptez précisément 43 513 arbres présents dans la ville en 2021. "On en plante désormais partout où l'on peut", affirme Julie Calberg-Ellen. Ce total ne prend pas en compte les 15 000 plantés rue des Roquemonts ainsi que les 20 000 qui doivent orner la Vallée de l'Orne et de l'Odon d'ici la fin de mandat. "Planter plus d'arbres est une manière de faire face à l'augmentation des températures", poursuit l'adjointe. Cela contribue aussi à "débitumer les sols", aspect important pour la Ville. "Environ 20 000 m2 auront été végétalisés en 2022, dresse Julie Calberg-Ellen. Cela permet notamment de récupérer les eaux pluviales dans les sols."

À Joël Bruneau de conclure en se réjouissant du bon classement de Caen dans les villes où il fait bon s'installer. "Avant, le nombre d'emplois proposés était surtout le critère important. Maintenant, ce n'est plus un levier suffisant, la qualité de vie prend une place très importante."