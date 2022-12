Rouen. Une crèche au CHU pour les enfants du personnel

C'est une bonne nouvelle pour le personnel du Centre hospitalier universitaire de Rouen. Une nouvelle crèche de quatre-vingts places ouvrira ses portes le mardi 3 janvier prochain. Son nom : Marie Curie. Ce nouvel établissement sera géré en délégation par la société Les Petits Chaperons Rouges. Au total, soixante places d'accueil seront réservées aux enfants des personnels du CHU et vingt places pour les entreprises et particuliers. La crèche Marie Curie sera située à proximité du "Medical training center" et du site Charles Nicolle de Rouen. Elle sera ouverte du lundi au vendredi, de 5 h 45 à 21 h 30. Ses portes seront fermées à deux périodes de l'année : une semaine entre Noël et le jour de l'An et trois semaines en été.

Un projet de 2,21 millions d'euros

Le coût de cette nouvelle crèche s'élève à 2,21 millions d'euros. Pour ce faire, le CHU a pu bénéficier d'un accompagnement financier de la part de la Caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime à hauteur de 600 000 euros. Pour Véronique Desjardins, directrice générale du CHU de Rouen, "disposer d'une place en crèche aux horaires adaptés aux plannings des personnels hospitaliers est un levier majeur pour favoriser l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. C'est également un facteur central d'attractivité".