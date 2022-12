Calvados. À quoi ressemblera la Maison départementale des sports ?

Le Calvados tient sa Maison départementale des sports. À proximité du périphérique nord de Caen, cet écrin de 2 800 m2 sera implanté à Hérouville-Saint-Clair, à côté du collège Nelson-Mandela et de différentes installations sportives.

Ouverture en janvier 2024

Les travaux ont commencé en septembre dernier. "Notre volonté est d'héberger en un lieu unique les différents comités départementaux et ligues régionales", présente Jean-Léonce Dupont, le président du Département du Calvados. Patrick Osouf, président du Comité départemental olympique et sportif du Calvados (CDOS), à qui sera confiée la gestion de cette Maison des sports, ajoute. "Ce projet va permettre de créer du lien entre les différents acteurs partenaires afin de mener à bien un projet sportif partagé sur le territoire." Au total, 41 structures y seront représentées, pour un total de plus de 200 000 licenciés. Du handball au rugby en passant par la course d'orientation et le judo, c'est un large éventail de sports qui occuperont les locaux.

La Maison des sports devra nourrir quatre thématiques départementales : le sport-santé, le sport et le handicap, l'éducation et la citoyenneté par le sport, et les sports de nature.

Une grande salle polyvalente pour les événements sera présente au rez-de-chaussée. - en act architecture

Un lieu au service

d'un projet sportif partagé

Pour les différents clubs, bénévoles ou les institutions partenaires telles que l'État, les écoles ou les associations, elle sera aussi un lieu d'information et de ressources, de travail, d'accompagnement, d'événementiel, de mutualisation et d'aides à la pratique. "Le mouvement sportif va pouvoir travailler ensemble. Les projets vont naître ensemble. On va vraiment travailler une synergie, à la fois entre bénévoles et salariés", poursuit Patrick Osouf.

Ce bâtiment en forme de L sur quatre niveaux sera à la pointe en matière de transition énergétique. Il sera construit avec des matériaux issus de ressources naturelles renouvelables afin de contribuer à limiter son impact environnemental. Sa structure sera construite en bois et 120 panneaux photovoltaïques seront installés sur son toit pour le rendre autonome.

Les visiteurs accéderont à la Maison des sports grâce au hall d'accueil qui sera connecté à la salle polyvalente et aux bureaux du CDOS. - en act architecture

Le Département prévoit d'accompagner le CDOS et tous les occupants de cette maison pendant les trois premières années, afin de les aider à pérenniser le budget avant de laisser le fonctionnement et sa gestion au CDOS.