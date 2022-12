Romagny Fontenay. Une femme et un bébé grièvement blessés dans un incendie

Un incendie s'est déclaré dans une maison d'habitation à Romagny-Fontenay vers 18 heures, ce mardi 6 décembre.

Sept personnes occupaient les lieux. Cinq ont été blessés dont deux grièvement, une femme âgée de 25 ans et son bébé d'un mois et demi. Ils ont été médicalisés sur place avant d'être évacués vers le centre hospitalier d'Avranches par le Smur. Un homme de 26 ans et deux fillettes de 4 à 5 ans ont été plus légèrement blessés. Deux garçons âgés de 7 et 8 ans, indemnes, ont été pris en charge par des voisins.

42 sapeurs pompiers de neuf centres de secours ont été engagés sur cet incendie.