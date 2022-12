Votre horoscope signe par signe du mercredi 7 décembre

Bélier

Il est possible que le stress s'accumule au cours de la journée. Pour ne pas vous laisser embarquer dans une ambiance négative, éviter de ruminer.



Taureau

La méditation vous sera d'un grand secours pour aiguiller l'énergie de vos chakras dans la bonne direction. Dynamiser, mais sans électriser !



Gémeaux

En amour, toute vérité n'est pas forcément bonne à dire. Bien entendu, il ne s'agit pas de mentir, mais de faire preuve de diplomatie, de tact.



Cancer

Ordinateurs, messageries, outils de production, vous serez fâché avec les mots de passe, Concrètement, cela va engendrer des retards plus ou moins longs.



Lion

Chargé du déjeuner et du dîner par votre clan, vous vous acquitterez de votre mission sans passer derrière les fourneaux. Vive les livreurs de plats cuisinés…



Vierge

Vous êtes dans l'observation de vos habitudes pour une plus grande clairvoyance sur vous-même. Vous saisissez ce qui vous angoisse ou vous rassure.



Balance

Faites confiance à la vie, elle voit plus loin, plus grand que vous. Glissez votre volonté dans celle de l'Univers et laissez-vous guider par cette force.



Scorpion

Ne confondez pas vie et agitation. Nul besoin de courir en tous sens pour vous sentir vivant. Posez-vous et échangez vos ressentis l'un l'autre.



Sagittaire

Devant la richesse de votre cercle relationnel, vous éprouvez une certaine fierté. Vous êtes apprécié dans différents milieux sociaux et professionnels.



Capricorne

Savoir comment et pourquoi vous allez bien est primordial, cela facilitera les éventuels réglages visant à dénicher le bon tempo. La vie est vibratoire.



Verseau

Vous voulez toujours tout analyser, tout comprendre, et encore plus avec la Lune dans le signe ! Mais n'allez pas chercher la petite bête !



Poissons

Une communication facilitée par des idées généreuses permet des relations agréables. Vous exprimez vos points de vue avec conviction.