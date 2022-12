Normandie. Les prix des billets de train et abonnements du réseau Nomad vont augmenter

L'inflation touche absolument tous les secteurs, et la SNCF, plus gros consommateur industriel d'électricité du pays, ne fait pas exception. La Région Normandie, qui débourse chaque année 170 millions d'euros pour que ses trains circulent, s'attend à une hausse de 50 millions d'euros l'an prochain. Pour y faire face, le contribuable, via la Région, paiera les trois quarts. Le dernier quart de la facture sera répercuté sur le prix des billets, a annoncé lundi 5 décembre Jean-Baptiste Gastinne, vice-président de la Région en charge des transports.

Entre 5 et 7 % d'augmentation

Les billets occasionnels TEMPO, intra Normandie donc, seront augmentés de 5 %, ceux vers ou en provenance de Paris, les Krono +, de 7 %, à partir du 27 mars 2023. En outre, les abonnements régionaux augmenteront eux de 6 % dès le mois d'avril. Cependant, les abonnements à destination des moins de 26 ans ne sont pas impactés, et les billets occasionnels restent moitié moins chers pour les jeunes.

Quelques exemples sont donnés par la Région. Un abonnement annuel Caen-Lisieux passera de 87,60 € à 92,86 € par mois, et un trajet Rouen-Paris reviendra à 25,20 € au lieu des 24 € actuels.

Cette hausse de 50 millions d'euros s'explique "largement par la crise énergétique, selon Jean-Baptiste Gastinne. Mais aussi par l'inflation générale et la hausse des salaires des cheminots". Point important pour la Région, "l'offre de transport ne sera pas diminuée", alors que des économies auraient pu être réalisées sur cet aspect. "Malgré l'inflation présente depuis plusieurs années, le prix du billet de train n'avait pas été augmenté depuis au moins 2018", affirme le vice-président de la Région.

"Ne pas compromettre les investissements"

Et si Jean-Baptiste Gastinne sait pertinemment que la solution trouvée "ne fera pas l'unanimité", il souligne que faire reposer tout le poids de l'inflation sur le budget de la Région serait un frein dans son investissement. En effet, 2 milliards d'euros sont investis dans le ferroviaire normand, notamment pour rajeunir le parc roulant. "Le train est vertueux pour l'environnement maintenant, mais il le sera aussi plus tard, il ne faut pas compromettre les investissements", a-t-il insisté.