Traquez vos adversaires au laser

Votre but, marquer un maximum de points ! Equipé de harnais électriques avec capteurs et faisceaux ainsi que d’un pistolet infrarouge, vous progressez dans un labyrinthe dans lequel vos repères sont faussés.





Qu’il soit futuriste, radioactif ou jungle urbaine, vous êtes plongé dans une pénombre artificielle, au milieu de fumigènes et de jeux de lumières, avec pour fond sonore, de la musique. Votre objectif : toucher les autres joueurs en évitant d’être vous-même pris pour cible !

Ce jeu se veut “familial”. “On peut y jouer à partir de 7 ans, entre enfants, petits-enfants, grands-parents, il n’y a pas de limite d’âge”, explique Sylvain Hogie, gérant de Dock Laser.



Vous pouvez y jouer à 3, en individuel comme à 40 personnes, en équipes. Chaque partie est précédée d’un briefing sur les conditions et le déroulement du jeu. A la fin, une fiche de scores vous est remise sur laquelle figure les classements et les détails des touches comptabilisées.



Pratique. Docks Laser Rouen, 19 rue Constantine, Rouen, www.dockslaser.com , ouvert tous les jours de 14h à minuit, réservation, tél. 02 32 10 12 04. Tarif : 10 € pour 20 minutes.