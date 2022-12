Granville. Quelle offre culturelle les habitants veulent-ils ?

Le musée d'art moderne Richard Anacréon, le musée d'art et d'histoire, le musée Christian Dior… Il y a le choix, à Granville, quand il s'agit d'aller dans un musée. Il faut aussi compter une salle de spectacle, une médiathèque, des galeries d'artistes et de nombreuses associations. Le secteur culture est important.

La mairie souhaite adapter la vie culturelle aux besoins et aux volontés des habitants, notamment face aux enjeux énergétiques ou climatiques. Le but est d'adapter l'offre culturelle, mais aussi son organisation. Pour cela, la municipalité lance un questionnaire pour les habitants. Il est disponible du vendredi 2 décembre au vendredi 5 janvier. Il est possible de répondre en ligne ou en papier. Ils seront à la mairie ou à la médiathèque par exemple.