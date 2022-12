Cadeaux. Jouez au Chrono Quiz pour gagner une trottinette électrique Xiaomi !

Chaque matin, vers 9 h 25, répondez à un maximum de questions en 30 secondes. Si vous êtes la personne qui a donné le plus grand nombre de bonnes réponses à la fin de la semaine, vous gagnez le cadeau !

Cette semaine, remportez une trottinette électrique Xiaomi d'une valeur de 479 € et le vinyle dédicacé du chanteur britannique YUNGBLUD.

Trajets jusqu'à 30 km de distance, 25 km/h en vitesse maximale, puissance maximale de 600 Watts, nouveau disque de frein arrière à double plaquette. Plus de stabilité et de sécurité, pliage en trois étapes, pour un stockage rapide et plus de commodité. Corps en aluminium de qualité aérospatiale, légère et robuste.

Pour vous inscrire, envoyez le mot QUIZ par SMS au 7 11 12 (3 fois 65 centimes + coût d'envoi). Chaque participant gagnera un vinyle de YUNGBLUD.

Rendez-vous entre 9 heures et 9 h 30 pour jouer avec Alex et Laure au Chrono Quiz !