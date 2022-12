Normandie. Avis de neige ce week-end sur toute la région

Ça y est, c'est l'hiver. Le signe ? Quelques chutes de neige sont attendues samedi 3 et dimanche 4 décembre. Dès vendredi 2 décembre au soir et jusqu'à samedi midi, l'Eure est même en vigilance jaune à la neige et au verglas. Les flocons ne devraient pas tomber en grande quantité pour autant.

• Lire aussi. Normandie. Des flocons de neige attendus la nuit prochaine dans la région

-3,3° chez moi en ce moment même !



Il y avait bien longtemps qu'il n'avait pas fait froid comme cela ! pic.twitter.com/csVMvPP4S2 — ☀️Chris de Météo Basse-Normandie☀️ (@NormandieMeteo) December 2, 2022

Toute la région touchée

D'après Météo France, quelques flocons devraient tomber dans le centre-Manche samedi matin, du côté de Carentan ou Vesly. Dans le Calvados, la neige est attendue pour dimanche après-midi, surtout dans le sud du département. De même que dans l'Orne, où là tout le département est touché.

Dans l'Eure, il ne devrait neiger que dimanche, à la frontière avec l'Orne et le Calvados. La vigilance jaune porte plus sur le verglas, avec des températures qui ne dépasseront pas les 5 °C. En Seine-Maritime, la neige devrait tomber seulement dimanche soir. À vos doudounes !