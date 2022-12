Le Havre. Des cadeaux solidaires à l'association Louis Delamare

Au Havre, l'association Louis Delamare pour le bien des aveugles, organise sa traditionnelle vente de Noël, dans son magasin solidaire situé à deux pas du centre Coty. De quoi trouver petits et gros cadeaux à glisser sous le sapin et, par la même occasion, financer le savoir-faire de cette association qui emploie dix personnes au sein de son entreprise adaptée, dont des travailleurs handicapés.

Paniers, petits meubles, brosserie…

"L'association existe depuis plus de cent ans et porte toujours son ADN qui a été, dès sa création, basé sur un service social et sur une distribution de travail", informe Hector Feréol, directeur de la structure.

Fabrication d'articles de brosserie, cannage et paillage, découpe et pose de tapis-brosse, restauration de petits meubles… Les activités sont multiples.

Régis et Fabrice, deux experts du cannage en plein travail.

Parmi les salariés, il y a notamment Régis Delaune, malvoyant de naissance, devenu expert dans la réfection de chaises en rotin : "Je me rends utile, je vois du monde et il y a une bonne ambiance", indique celui qui travaille ici depuis plus de 20 ans.

Jusqu'au samedi 3 décembre, la grande vente de Noël permet d'acquérir différents produits : meubles, brosses, paniers en osier, petits jouets…

Ce temps fort représente 10 % du budget de l'association.

Pratique. Vente jusqu'au samedi 3 décembre de 10 à 18 heures, 12-14 rue Albert-Huet au Havre.