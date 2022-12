Manche. Trafic de drogue démantelé : trois personnes sous les verrous

Un trafic de drogue a été démantelé dans le département de la Manche. L'enquête avait démarré en mai dernier, pour des faits de violences aggravées. Des stupéfiants, cannabis, héroïne et de l'argent liquide avaient été saisis lors de perquisitions.

Le mardi 22 novembre, les gendarmes de Coutances lançaient une opération qui aura mobilisé une cinquantaine de gendarmes. Trois personnes ont été interpellées à Tourlaville, Montsenelle et La Haye.

Deux suspects ont été jugés, l'un écope de 20 mois de prison dont 10 mois ferme, le second d'un an de prison dont 4 mois ferme. Le troisième homme a quant à lui été incarcéré pour une peine antérieure, il sera jugé plus tard devant le tribunal de Coutances.