Cette année, Noël se fête au Printemps !

À Noël, le Printemps fait son cirque

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Printemps vous transporte dans l’univers incroyable du cirque grâce aux illustrations de l’artiste Olaf Hajek ainsi qu’à des spectacles uniques.

Pour l’occasion, petits et grands pourront profiter d’un cracheur de feu, d’acrobates, d’une artiste aérienne, ou encore d’échassiers. Cette troupe incroyable envahit les allées du Printemps Rouen et les transforme en pistes aux étoiles.

Afin de rendre ces fêtes de fin d’année encore plus féériques, l’équipe de Rouen vous a concocté un programme spécial. Des ateliers Do It Yourself par AMAÏ (samedi 10 et 17 décembre) ou atelier Barber par MAXOU ET VOUS (samedi 10 décembre) sont ainsi proposés en plus des shows circassiens. Programme complet disponible ici.

Difficile de résister à ce mélange de facétie, de magie et de rêve !



Et si vous achetiez normand ?



Ancré depuis de nombreuses années dans le territoire normand, le grand magasin Printemps Rouen a une nouvelle fois décidé de mettre en avant les talents locaux.

Des créateurs rouennais ou normands sont à retrouver durant toutes les fêtes grâce à cinq concessions éphémères.

Ces entrepreneurs créatifs et engagés ont été choisis avec soin, représentant parfaitement les valeurs du label UNIS VERS LE BEAU RESPONSABLE de Printemps qui a fêté ses un an cette année.

Ingrid Degremont (bijoux upcylés)

Gauhart (bijoux semi-précieux)

Floraison (cosmétiques bio et vegan)

Maison Monroe (accessoires et vêtements de seconde main)

Dailie Paris (vêtements femme du 32 au 50)

Un Noël au Printemps sous le signe de la générosité

Sur toute la période de Noël, le Printemps Rouen vous gâte avant l’heure et vous propose de remporter de somptueux cadeaux via le compte Instagram du magasin (@printempsrouenremyriviere). Restez connecté et tentez votre chance !



Et parce que Noël est aussi une histoire de partage, le Printemps s’est engagé cette année auprès de l’association Le Rire Médecin. Dans le cadre de partenariat, il sera possible de réaliser un micro-don de 0,50 € (reversé à 100 % à l’association) lors du passage en caisse, et ce, jusqu’au 31 décembre 2022. Une bonne occasion de soutenir les bénévoles qui chaque jour redonnent le sourire aux enfants hospitalisés et soutiennent leurs familles.

Pour que Noël soit une fête pour tous, retrouvez-nous au cirque du Printemps Rouen !



Printemps Rouen