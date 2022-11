Rouen. Des caméras de vidéoprotection installées au collège Jean-Lecanuet

Cette nouvelle devrait rassurer les parents d'élèves. Depuis deux semaines, le collège Jean-Lecanuet de Rouen a installé un système de vidéoprotection. Mardi 29 novembre, l'inauguration de cette installation s'est déroulée en présence de plusieurs acteurs seinomarins, dont Bertrand Bellanger, président du Conseil départemental de Seine-Maritime.

Cela fait maintenant sept ans que le Département contribue à la sécurisation des collèges par la mise en place de divers équipements. En 2021, il va plus loin dans sa démarche et propose aux 108 collèges publics du territoire de se doter d'un système de vidéoprotection. L'objectif : renforcer la sécurité des locaux et de ses occupants 24 heures sur 24.

Valérie Pires est agent d'accueil dans l'établissement depuis 2003. "Ça permet qu'on soit en sécurité car je vois les visages. N'importe qui ne peut pas rentrer. Je ne suis pas vigile, mais c'est une vue d'ensemble qui me permet de voir qui entre et sort. C'est beaucoup plus simple pour moi." Et justement, pour elle, ce dispositif est plutôt bien perçu, car il y a quelques années, l'établissement avait dû faire face à l'intrusion de deux individus dans l'enceinte du collège. "Si on avait eu des caméras, on aurait fait autrement. Là, avec les caméras, je vois si la porte est ouverte ou non."

Un personnel plutôt satisfait des caméras

Au départ, la majorité du personnel de Jean-Lecanuet était favorable à l'installation de ces caméras, mais leur opinion a changé lorsque l'une d'elles a été mise en place sur le parking. "Les professeurs se sont rendu compte que ça posait problème au niveau des libertés publiques, alors on a adapté ce qui avait été proposé et on n'a maintenu que trois caméras sur huit en vision directe. On va redébattre prochainement sur ce sujet", raconte Vincent Snozzi, principal du collège. La mise en place de vidéosurveillance dans ce collège n'est pas un hasard. "Si on remonte sur les quatre dernières années, il y a eu huit faits importants, comme un jet de mortier, de cocktails molotov et des intrusions. Aujourd'hui, les abords sont très calmes puisqu'il y a eu un traitement des problèmes de rivalités de quartier dans l'agglomération rouennaise."

La demande doit se faire par les établissements

"Assurer la sécurité de l'ensemble de la communauté éducative et le collège, nous le faisons en respectant les libertés publiques, c'est pourquoi c'est une décision portée par le conseil d'administration, l'équipe de direction et le Conseil départemental, qui finance son installation", explique Bertrand Bellanger. Le prix varie aussi "en fonction des établissements. Ce sont des enveloppes comprises entre 120 000 et 180 000 euros pour se doter des équipements qui vont bien. Ces systèmes sont mis en place à la demande des établissements qui le souhaitent".

Le nombre de caméras dépend également de la physionomie du collège et de sa taille. Pour l'installation de ces caméras au collège Jean-Lecanuet, le coût s'élève à 10 929,54 € TTC. En 2022, le Département a décidé d'équiper treize établissements, dont Le Cèdre à Canteleu, Jules-Vallès au Havre et Raymond Queneau à Montivilliers.