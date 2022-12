Nord-Cotentin. Top 5 des balades à faire après un bon repas de fête

Après les toasts, le foie gras - de canard ou végétal - et les huîtres, digérer est une étape clé pour profiter pleinement de ses cadeaux. Quoi de mieux après un bon repas de fête de Noël ou de nouvel an que de se promener en famille ? La Hague, Saint-Vaast-la-Hougue, Fermanville ou encore Biville : cinq belles balades sont à (re)découvrir aux quatre coins du Cotentin.

• Le long du Landemer dans la Hague

Pour commencer, cap vers le Landemer. Ce village côtier de la Manche se situe à 12 km de Cherbourg, sur les communes d'Urville-Nacqueville et de Gréville-Hague. Ses falaises entre terre et mer permettent de prendre un bon bol d'air frais, en famille. À noter que le Landemer est un bon point de départ pour s'aventurer sur le chemin des douaniers, appelé aussi le GR223. Là, les promeneurs peuvent marcher vers l'ouest, jusqu'au Castel Vendon, la baie de Quervière ou encore le fort d'Omonville-la-Rogue, mais aussi vers l'est, direction la rade de Cherbourg.

• Sur les falaises face au nez de Jobourg

Autre point phare du chemin des douaniers - plus à l'ouest dans la Hague - le nez de Jobourg ! Se balader là, le long des falaises, au bord du précipice, procure une sensation de… roi du monde. Cet endroit offre de nombreux points de vue sur les îles anglo-normandes ou les anses et platiers rocheux situés en contrebas. À cette période de l'année, le vent hivernal peut surprendre. Il est bon de respecter le conseil que l'on adresse souvent au père Noël : "Il faudra bien te couvrir."

• Dans l'immensité des dunes de Biville

Toujours à l'ouest, entre terre et mer, les familles cotentinoises pourront également gambader au cœur des dunes de Biville. Larges d'environ 500 mètres au nord et au sud du site, les dunes s'étendent jusqu'à plus de deux kilomètres sur la commune de Vasteville. De nombreux bunkers, comme échoués sur la plage, sont à apprécier. S'ils rappellent la période historique que le territoire a connue, des graphistes comme Blesea et Baby.K s'en sont emparés pour en faire des œuvres d'art.

• Sous le viaduc de Fermanville en forêt

C'est à l'est, au milieu d'une forêt boisée, que se cache le viaduc tout en granit de Fermanville. Fort de ses 20 arches, ce viaduc désaffecté relie les deux crêtes de la vallée des Moulins pour supporter une voie ferrée sur laquelle circulait le train Cherbourg-Barfleur. À l'époque, dans la région, on le surnommait : le "Tue-Vaques". Cet emblème mesure 242,40 m de long pour 5 m de large et 32 m de hauteur. Il est possible de se promener sous et sur le viaduc.

• Autour du fort de Saint-Vaast-la-Hougue

Côté Val-de-Saire, dans le nord-est du Cotentin, c'est autour de la tour Vauban de Saint-Vaast-la-Hougue qu'il existe une belle balade à faire. Du haut des parois du fort, les promeneurs apercevront le bassin ostréicole où logent une partie de l'année les huîtres dégustées lors des fêtes.