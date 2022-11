Ménesqueville. Le chantier de l'école avance

Une nouvelle école va voir le jour à Ménesqueville. Elle doit regrouper les élèves de trois communes : Ménesqueville, Touffreville et Lisors.

La réflexion est engagée depuis quelques années maintenant. En 2019, le Syndicat scolaire Ménesqueville Touffreville Lisors a été créé. Béatrice Feret, présidente du Syndicat et adjointe au maire de Ménesqueville, explique que "l'organisation du transport scolaire et de solutions de repas dans les différentes écoles est génératrice de coûts élevés. De plus, nos bâtiments scolaires sont très anciens, peu adaptés et même vétustes. Le regroupement des trois écoles sur un seul site permettra d'offrir aux enfants des locaux aux dernières normes d'accessibilité, de sécurité, de confort. Enfin, et ce n'est pas le moindre de ses avantages, notre nouveau groupe scolaire respectera aussi les normes pédagogiques actuelles."

Les travaux de rénovation et d'extension ont démarré depuis quelques mois déjà. Un premier bâtiment est sorti de terre et les fondations du second sont également bien visibles. Pour autant, élus et habitants se sont réunis samedi 26 novembre, pour poser officiellement la première pierre de ce chantier.

D'un montant de 2 858 861 euros, le chantier est financé par la commune, l'Etat et le département de l'Eure. Dès la rentrée prochaine, ce groupe scolaire accueillera une centaine d'élèves répartie dans deux classes de maternelles et quatre classes élémentaires. Il disposera d'un restaurant scolaire, d'une garderie ainsi que d'une desserte pour les bus scolaires.