Canteleu. L'Office national des forêts lutte contre le freeride

Du freeride dans les forêts de Rouen. La discipline est notamment pratiquée sur des pistes composées d'obstacles, de bosses et de tremplins, et depuis les confinements, "il y a un regain pour la forêt et les milieux naturels", explique Victor Avenas, responsable du service environnement et accueil du public à l'Office national des forêts (ONF) en Normandie. Une conférence de presse de l'ONF était tenue ce lundi 28 novembre en plein cœur de la forêt de Roumare, à Canteleu. "On a eu un développement de VTT notamment sur la forêt de Roumare, où il y avait la création de VTT sauvage, constate Victor Avenas. Et justement, avant qu'il y ait un conflit, on cherche à créer une offre de circuits VTT."

L'Office national des forêts travaille en plusieurs temps forts : "Rappeler les bonnes pratiques en forêt, répondre aux besoins de la pratique du VTT en créant une offre légale de sentiers VTT et verbaliser avec l'application de la police environnement."

Comment reconnaître les sentiers balisés ?

Généralement, à l'entrée des chemins, des panneaux d'interdiction sont affichés, sous la forme d'un rond blanc bordé de rouge. Les véhicules représentés sur ces panneaux (voitures, motos, vélos, etc.) ont interdiction de les franchir, et donc de circuler sur ces chemins.

En l'absence de signalisation, "si une voiture ne peut pas passer, alors aucun autre engin motorisé n'est autorisé à passer par ce chemin", précise Victor Avenas. Et cela concerne à la fois les trottinettes électriques, les quads, et parfois même les vélos électriques. Le risque de circuler sur des sentiers non balisés est double : faire face à des fossés ou des branches d'arbres ou encore à des chasseurs. Pour pallier ce problème et éviter tout accident, les équipes de l'ONF en Normandie répertorient déjà les chemins que pourront emprunter VTT, vélos, chevaux et piétons.

Pour répondre à la demande des vététistes, les équipes de l'ONF comptent créer une offre qui répertorierait les sentiers accessibles légalement aux VTT. À noter que si vous n'êtes pas sur un chemin balisé et que l'on vous surprend, "l'amende peut aller jusqu'à 1 500 euros".