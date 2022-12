Place du commerce. Des idées cadeaux de Noël dans l'Orne

Les plus belles planches de skate made in Orne

Le résultat de la rencontre entre

Jérôme Verrier et Sébastien Lavalaye.

Des planches de skate inédites

créées à Alençon et vendues sur Internet.

Jérôme Verrier a créé l'entreprise Point-Pub en avril 2001 à Alençon, avec bientôt sept salariés. "On a toujours été des créatifs", explique-t-il. Point-Pub étend ses activités sur l'édition d'art, et à l'édition de planches de skate destinées à un affichage mural décoratif. Mais ce sont de vraies planches : celui qui a envie de mettre un grip et des roulettes pourra aller rider avec ! "On est des créatifs, on fait ça parce que ça nous plaît. Ici, on a tous les outils, on peut imprimer du textile, du carton, du verre, du bois, on n'a pas de limites… alors pourquoi pas des skates ?"

Jérôme Verrier s'est associé il y a quatre mois avec le Rennais Sébastien Lavalaye, spécialiste de l'e-commerce. Le bois des planches vient du Pays basque, il en arrive une centaine chaque mois. Leur graphisme est imprimé à Alençon, à partir d'une cinquantaine de créations. La plus récente ? Une planche de Noël avec le graphisme d'un pull moche ! "À partir de janvier, on va travailler avec des illustrateurs. L'idée est de créer une galerie de planches décoratives sur des tirages limités. Mon rêve est que dans trente ans, on en ait une qui atteigne un prix record lors d'une enchère à Drouot !"

Ces planches de skate de déco ou de ride (83x22cm) sont vendues 99 euros, uniquement sur theskatebird.com. Elles sont livrées packagées avec leur système de fixation pour être exposées.