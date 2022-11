Caen. Où peut-on commencer à vivre la magie de Noël ?

En ce milieu de semaine, les amateurs et amatrices de chocolat vont enfin pouvoir déguster leur première friandise de l'Avent. Cette tradition annonce l'approche de Noël et des gourmandises qu'elle offre. Côté festivités, Caen, Mondeville, Hérouville-Saint-Clair ou encore Ouistreham se préparent pour parsemer sur les habitants et habitantes, un peu de magie.

Trois spectacles dans les rues de Caen

Le premier événement notable n'est autre que l'arrivée du père Noël, samedi 3 décembre, à 15 heures, sur le marché de Caen. Il se baladera avant de rejoindre sa maison à 16 heures. Puis, à la tombée de la nuit, à 17 h 30, le spectacle "Fiers à Cheval" sera proposé par la compagnie Les Quidams. Du côté des Rives de l'Orne, la compagnie Remue-Ménage déambulera pour son spectacle "L'envol", de 19 à 20 heures. Un troisième spectacle déambulatoire "Les papillons noirs" aura lieu dimanche 4 décembre, de 15 à 18 heures, par les Vitrines de Caen, en centre-ville. Par ailleurs, tout le week-end, auront lieu Les Puces Saint-Nicolas par l'association OPUS, samedi 3 et dimanche 4 décembre, de 10 à 18 heures à l'Église Saint-Nicolas.

Un concert de Noël à Hérouville

Cette période de Noël ne serait pas ce qu'elle est sans un peu de musique. Pour inaugurer la période des fêtes de fin d'année, l'Orchestre d'Harmonie d'Hérouville, formation d'amateurs constituée d'élèves et de musiciens hérouvillais, classe d'orchestre du conservatoire de musique, invite le public à son concert de Noël. Le rendez-vous est fixé vendredi 2 décembre, à 20 heures, au théâtre d'Hérouville.

La "p'tite boutique" de Mondeville

Du côté de Mondeville, la "p'tite boutique" de Noël ouvrira ses portes lundi 5 décembre, au Carrefour socioculturel et sportif (CSCS). Organisée par Mondeville animation, elle proposera des cadeaux faits main, personnalisés, vintage, locaux, bio et/ou éthiques. Sur place, le public trouvera des chaussettes, des tote bags uniques, des mugs, des bières ou encore des vinyles. Cette boutique éphémère dédiée au savoir-faire local restera ouverte jusqu'au vendredi 30 décembre.

Un atelier fait main à Ouistreham

La Ville de Ouistreham invite, quant à elle, les amateurs et amatrices du fait main à réaliser leurs propres décorations de Noël. Le public découpera sur place de la matière au laser. Pour participer, il faudra se munir d'une planche de médium de 5 mm. Le rendez-vous est fixé mercredi 7 décembre à 14 heures au Pavillon, 11 rue des Arts.

Pratique. Spectacles en déambulation, à Caen. Plus d'informations : caenlamer-tourisme.fr. Concert de Noël à Hérouville, tarif : 3 €. Réservation : 02 31 46 27 29. La p'tite boutique de Mondeville : du lundi 5 décembre au vendredi 30 décembre. Plus d'informations : 02 31 82 22 73. Atelier à Ouistreham, tarif : 2 €. Réservation : 02 31 25 51 60.