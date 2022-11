[Vidéos] Manche. Milieu de récolte pour le département champion du poireau

La récolte des poireaux bat son plein. La Manche en est le premier département producteur, avec 41 000 tonnes sur les 45 000 produits en Normandie, première région productrice de ce légume en France. Il existe dans le département trois bassins de production : le Val-de-Saire (18 000 tonnes), la Côte Ouest (17 000 tonnes) et la baie du Mont Saint-Michel (6 000 tonnes). Les producteurs normands sont en train de demander une IGP, Indication géographique protégée, pour faire reconnaître le poireau normand.

Un bon terreau

À Réville, Philippe Lecler a 18 hectares de poireaux. Son territoire est un bon terreau selon lui. "On a un climat qui est très tempéré, on a très peu d'écarts de températures entre la nuit et le jour l'été", explique-t-il. Si les températures ne grimpent pas trop l'été, l'hiver, les gelées sont assez rares. "On a un poireau qui pousse tranquillement et du fait qu'il pousse tranquillement, on a un poireau qui se tient beaucoup mieux", assure Philippe Lecler. Il se conserve aussi mieux, jusqu'à 15 jours au réfrigérateur.

La récolte

La récolte se fait entièrement mécaniquement. Pas la peine de tirer dessus pour l'arracher, la machine passe par-dessous et l'envoie directement dans une cage.

Ensuite, le poireau est lavé, mis en cagette et expédié pour être vendu.