Une chance de retrouver votre vélo perdu

Dans le cadre de la semaine pour la mobilité, l'association Les dérailleurs fait la promotion d'un système qui devrait rassurer les cyclistes urbains.

Il s'agit de l'immatriculation de deux-roues non-motorisés, ou plutôt le marquage. "Les usagers de bicyclette peuvent se faire graver un numéro sur leur vélo, ce qui permet de l'identifier s'il est retrouvé, en cas d'emprunt inopportun" , explique un membre de l'association.

Ne dîtes pas vol de bicyclette, mais bien emprunt. Ceci représente la majeure partie des cas de vélos disparus. En fait, il s'agit dans un premier temps d'un vol, puis, quelques mètres plus loin, quand "l'emprunteur" n'en a plus besoin, il abandonne le deux-roues où il peut, où il veut.

L'immatriculation de vélo est gratuite, en revanche, les dérailleurs n'hésitent pas à demander aux usagers répertoriés d'adhérer à leur association. Pour y prendre part, la somme de 10 euros par an est demandée. Les dérailleurs compte dans le Calvados environ 200 membres.





