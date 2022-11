Normandie. Séverine Courard-Vieuxbled : "Mon ambition est de faire des livres pas chers"

Installée à Thénouville, dans l'Eure, Séverine Courard-Vieuxbled, ancienne journaliste, a créé sa maison d'édition, Skjaldmö, en janvier 2022.

Comment êtes-vous passée du journalisme à l'édition ?

Je ne considère pas vraiment avoir changé de métier. J'ai été attachée de presse et mon premier ouvrage Mes premiers mots en cauchois est paru en 2016. Je connaissais déjà assez bien le milieu de l'édition. Mais le déclic est venu lorsque j'ai remarqué qu'il n'y avait plus de maison d'édition en Haute-Normandie. Je me suis lancée avec pour objectif de pouvoir lier la langue (normande, N.D.L.R.) avec la modernité.

À quoi est dû votre attachement à la Normandie ?

J'ai grandi dans le pays de Caux et j'y ai parlé le cauchois pendant plusieurs années avec mes grands-parents. Faire des études de linguistique était passionnant, alors je me suis orientée vers les langues régionales. Mes amis et moi parlons souvent normand, et c'est absolument particulier. Le nom Skjaldmö vient du vieux norrois, une langue scandinave que parlaient les Vikings. Il signifie "la guerrière au bouclier et à l'épée". Je voulais un nom qui fasse référence à la fois à la Normandie et à la femme.

Comment choisissez-vous vos auteurs ?

Il faut que l'auteur soit Normand ou qu'il traite de sujets normands. Derrière, je fais le tri et je choisis de façon rigoureuse. Mon ambition est de faire des livres pas chers. Et pour ça, rogner sur ma marge n'est pas du tout un problème.

Quels sont vos livres parus et les projets en cours ?

Les éditions Skjaldmö ont déjà trois ouvrages à leur compteur. Le premier est paru en juin. Parmi ces livres, il y a un thriller et une BD. En début décembre, le quatrième paraîtra : Pour quelques champignons… C'est un petit conte pour enfants, tiré à 1 000 exemplaires. Pour l'instant, j'imprime en Pologne. J'ai beaucoup de dessins et de couleurs, et les coûts d'impression en France sont bien plus élevés.