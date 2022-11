Caen. Où déposer sa lettre au père Noël ?

La période de Noël arrive à grands pas, et le moment d'écrire sa lettre au père Noël avec. Les enfants sont invités à déposer leur enveloppe à partir de samedi 26 novembre, place de la République à Caen, à la maison du père Noël. Pour recevoir une réponse, il ne faut pas oublier d'indiquer son nom, son prénom et son adresse sur la lettre ou directement au dos de l'enveloppe.

À l'occasion du marché de fin d'année, une maison du père Noël sera présente, et le vieil homme y accueillera les enfants. Retrouvez-le de 16 heures à 19 heures les samedis 10 et 17 décembre, les dimanches 4, 11 et 18, ainsi que les mercredis 7, 14 et 21.

Pendant un mois, plus d'une trentaine d'événements rythmeront le marché qui occupe également le boulevard Maréchal-Leclerc.