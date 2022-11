Alençon. Les archives départementales au service de l'Histoire

Certains objets attirent l'œil, d'autres passent inaperçus... Et pourtant ! Qui penserait qu'un petit caillou derrière une vitre daterait de plus de 4,5 milliards d'années ? Et que c'est un des fragments d'une météorite à l'origine des recherches scientifiques mondiales ? Et que tout ça part de la ville de L'Aigle ? Ce petit caillou, qui est en réalité un fragment de météorite de type chondrite L6, est exposé aux archives départementales d'Alençon. Il fait partie des objets à découvrir dans le cadre de l'exposition Collect'or, organisée jusqu'au 15 janvier 2023.

Le fragment d'une des météorites retrouvées à L'Aigle. - CD61, Jérémy Saint-Peyre

10 ans d'acquisition

Cette exposition met en avant les objets et les documents collectés de 2012 à 2022 dans plusieurs établissements culturels : le Musée départemental d'art religieux de Sées, l'Écomusée du Perche (sur la vie quotidienne en milieu rural), le Mémorial de Montormel (sur la Seconde Guerre mondiale et particulièrement le 21 août 1944) et les archives départementales. Les archives sont comme "un musée de société", décrit Florence Caillet-Baraniak, cheffe de la mission patrimoine et musées à la Direction des archives et du patrimoine culturel de l'Orne. En ce qui concerne la religion, "notre objectif est d'expliquer les pratiques afin de comprendre les œuvres ou les objets présentés".

Un "Accordion", ancêtre de l'accordéon diatonique, datant de la première moitié du XIXe siècle. - CD61, Jérémy Saint-Peyre

Une centaine d'objets ont été recensés par les archives départementales. Au total, 3,2 kilomètres de documents ont été collectés, dont 0,3 % entreposés dans la halle d'exposition. À retrouver par exemple dans l'exposition Collect'or : un fragment de météorite, une machine Enigma, utilisée par les soldats allemands durant la Seconde Guerre mondiale, ou encore une boite à masque à gaz.

Un objet, une histoire

Florence Caillet-Baraniak oriente le public au sein des archives départementales. "Il y a des personnes et une histoire derrière chaque objet, raconte la professionnelle. C'est important de collecter ces documents et ces objets qui sont des traces de l'Histoire."

Cette sculpture, réalisée par Ferdinand Barbedienne, est une statue en bronze représentant Saint Jean Baptiste, enfant. - CD61, Jérémy Saint-Peyre

Les objets et documents des archives proviennent de dons de particuliers ou d'entreprises, ou bien sont issus d'enchères. Certains objets sont confiés aux archives dans un but de conservation. "Nous avons des objets exposés ici qui nous sont confiés jusqu'en 2068", rapporte Florence Caillet-Baraniak. Lors de l'acquisition d'une pièce, les archives peuvent faire appel à des professionnels pour la restaurer. La restauration préventive permet de limiter la détérioration des objets ou documents, dont certains sont déjà altérés par le temps.

Un casque d'un soldat polonais en acier de 1944. - CD61, Jérémy Saint-Peyre

Ecoutez ici : Florence Caillet-baraniak, archives départementales Impossible de lire le son.

À savoir. La majorité des archives départementales sont accessibles et consultables par le public sur demande. Certains objets ou documents peuvent nécessiter une autorisation. Ne sont pas consultables : les plans de prison et décisions de justice récentes. Le respect de la vie privée est valable sur une période 80 ans, l'état civil durant 75 ans. Une collecte des archives du sport est organisée vendredi 9 juin 2023, en vue des Jeux olympiques de 2024.