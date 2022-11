Musique. Avec Louise Attaque, le Tendance Session crée l'événement à Elbeuf

Zaoui, chanteur du groupe Therapie Taxi, Santa, chanteuse du groupe Hyphen Hyphen, et Pierre de Maere se produiront à Elbeuf mercredi 7 décembre, à l'occasion du Tendance Session organisé par Tendance Ouest. Le concert de votre radio marque aussi le grand retour de Louise Attaque !

Louise Attaque fait son retour

À l'occasion des 25 ans de leur premier album, le groupe s'est retrouvé pour deux raisons : son anniversaire et son cinquième album. Et pour célébrer ce quart de siècle, les chansons du premier album sont maintenant disponibles en version dolby. "C'est un intérêt technologique. L'idée, c'est d'avoir un son plus spatial au lieu d'avoir un son en stéréo, détaille Arnaud Samuel, violoniste de Louise Attaque. Pour nous tous, c'est très excitant. On a profité de ces 25 ans pour se retrouver à Arles. On s'est donné comme contrainte d'écrire notre album en 25 jours." Son nom : Planète Terre. "Dans les chansons qu'écrivait Gaëtan Roussel (le chanteur, N.D.L.R.), la planète Terre revenait à plusieurs reprises." Au total, 11 titres font partie de l'album, dont La frousse. En tournée en 2023, le groupe viendra aussi au Zénith de Rouen le 21 mars.

Ce qui vous attend le 7 décembre

À l'image de leur concert datant du 26 avril dernier à l'occasion des 25 ans de leur premier album, les artistes du groupe Louise Attaque interprèteront plusieurs chansons de leur répertoire. "On va jouer quelques titres du premier et du dernier album dans le même esprit de ce qu'on proposera lors de la tournée en 2023", annonce Arnaud Samuel. Pierre de Maere l'affirme. "Il y a des surprises, bien sûr, mais il y aura aussi des morceaux que personne ne connaît encore qui font partie de mon prochain album qui sortira un mois plus tard, sans compter le tube phare qui m'a propulsé Un jour je marierai un ange." Un programme où la variété française est à l'honneur et qui s'étoffera avec la présence de Santa d'Hyphen Hyphen et de Zaoui de Therapie Taxi.

Pierre de Maere, un artiste en devenir

Le chanteur d'origine belge Pierre de Maere se produira aussi à Elbeuf. Son titre phare : Un jour je marierai un ange, vous l'avez certainement découvert sur Tendance Ouest. "J'ai écrit cette chanson il y a deux ans. J'étais épris d'un personnage de la série norvégienne Skam qui s'appelle Isak." C'est un personnage angélique. "Je me rends compte que je tombe très souvent amoureux de personnages qui n'existent pas, raconte le chanteur de 21 ans. Cette chanson parle d'amour idéalisé, impossible, tendre, que je ne suis pas destiné à retrouver dans la vraie vie." Mercredi 7 décembre, Pierre de Maere jouera sur la scène du cinéma Grand Mercure d'Elbeuf. "Je connais le pont de Normandie par cœur parce que je vais beaucoup en Bretagne. Je n'ai pas eu l'occasion d'y rester longtemps, mais j'ai l'impression que les Normands sont assez friands de nouveautés et sont chaleureux."

Pratique. Tendance Session, mercredi 7 décembre à 20h, au cinéma Grand Mercure d'Elbeuf. Sur invitation uniquement. Envoyez CONCERT au 7 11 12 (2X65cts + prix d'un SMS) jusqu'au 2 décembre.